В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
Директор одной крупной компаний в Московском районе Бирюлево Западное обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, со склада в Ступинском проезде кто-то тайно похитил 14 паллетов фисташек. Ущерб составил более одного миллиона рублей, сообщается в столичном главке МВД.
Похищенное вскоре было обнаружено в поселке Мосрентген. Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий. Похититель был знаком с владельцем фирмы и даже имел ключи от его склада, которыми он и воспользовался.
Предварительно арендовав два грузовика, злоумышленник, приехал на территорию склада, открыл его и похитил фисташки.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские разыскивают возможных соучастников деяния.
ИСТОЧНИК KP.RU