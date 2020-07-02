В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек

2 Июль 2020 2020-07-02T13:30:17+03:00

В Москве мужчина украл два грузовика фисташек у бизнесмена Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Директор одной крупной компаний в Московском районе Бирюлево Западное обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, со склада в Ступинском проезде кто-то тайно похитил 14 паллетов фисташек. Ущерб составил более одного миллиона рублей, сообщается в столичном главке МВД.

Похищенное вскоре было обнаружено в поселке Мосрентген. Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий. Похититель был знаком с владельцем фирмы и даже имел ключи от его склада, которыми он и воспользовался.

Предварительно арендовав два грузовика, злоумышленник, приехал на территорию склада, открыл его и похитил фисташки.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские разыскивают возможных соучастников деяния.

ИСТОЧНИК KP.RU