Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора

2 Июль 2020 2020-07-02T13:31:17+03:00

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Правительство Чувашии ищет возможные механизмы удержания тарифов на вывоз мусора на прежнем уровне. Сейчас власти ведут переговоры с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр».

На оперативном совещании врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что в сложившихся сложных экономических условиях рост стоимости услуг на 20,8% просто недопустимо.

«Изменение цен было заложено в конце прошлого года решением Кабинета Министров Чувашской Республики, когда было принято решение о снижении в начале года тарифа на 17% и его последующее повышение в июле на те цифры, которые мы сегодня видим – 20,8%. На мой взгляд, такое повышение тарифов в середине года, когда сложилась достаточно сложная обстановка для людей в связи с коронавирусной инфекцией, не допустимо», – отметил Олег Николаев.

Он также добавил, что прорабатывается вопрос снижения тарифной составляющей платежей за вывоз мусора за счет его раздельного сбора и последующей переработки.

Напомним, с 1 июля услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Чувашии должны были вырасти на 20,8%. Плата для городских жителей составит 76,28 руб. ежемесячно на человека (сейчас – 63,15 руб.), для сельского населения – 57,46 руб. (47,56 руб.)