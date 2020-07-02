Путин одобрил идею присвоить 20 городам звание "Город трудовой доблести"

2 Июль 2020 2020-07-02T15:35:13+03:00

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам страны звание Город трудовой доблести. Об этом он заявил в четверг, 2 июля, во время заседания оргкомитета "Победа".

Соответствующие документы глава государства подпишет в ближайшее время. По словам Путина, первое решение о присвоении нового почетного звания будет принято уже в 2020 году. Учреждение нового почетного звания российский лидер назвал знакомым событием, получившим всенародную поддержку.

Речь идет о присвоении почетного звания Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, Нижнему Тагилу, Саратову, Омску, Казани, Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, Новокузнецку, Иркутску и Боровичам.

Напомним, что новое звание «Город трудовой доблести» Владимир Путин ввел в начале марте текущего года. Согласно подписанному президентом закону, данное почетное звание увековечит подвиги тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

На заседании глава государства отметил, что заявки на получение звания организационный комитет получил от 28 городов, при этом многие из них поддержали местные жители многочисленными подписями.

ИСТОЧНИК KP.RU