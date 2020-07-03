2020-07-03T01:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в Штатах выявили свыше 50,6 тысячи новых инфицированных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США накрыла вторая волна коронавирусаСША накрыла вторая волна коронавирусаФото: REUTERS
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Накануне в Соединенных Штатах было зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки. В среду, 2 июля, американские медики выявили более 50,6 тысячи новых инфицированных COVID-19, об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США.

По его подсчетам, в этот день было зафиксировано 50655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что число заразившихся в последние пару недель растет в 38 из 50 штатов страны, а в 24 штатах увеличивается число госпитализированных больных с COVID-19.

Университет подчеркивает, что в связи с такой «тревожной тенденцией» властям 13 штатов пришлось приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий, еще шесть штатов закрыли уже открытые учреждения и «снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми».

Всего же в США, по информации университета Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом уже заразились более 2,71 миллиона граждан, скончались 128439 человек.

В Нью-Йорке открыли специальные пункты сдачи анализа на COVID-19 для протестующих в связи с гибелью Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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