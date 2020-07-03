Последние новости на утро 3 июля 2020: Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам

3 Июль 2020 2020-07-03T07:43:38+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 3 июля 2020 года

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Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам Российской Федерации за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на местных предприятиях промышленности, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Никто из первой группы добровольцев, которых привили от коронавируса COVID-19 две недели назад в военном клиническом госпитале имени Бурденко, не почувствовал себя хуже после введения вакцины. Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны России, напомнив, что все добровольцы проходят медицинский осмотр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788380" frameborder="0"></iframe> 20 городов получат звания «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU