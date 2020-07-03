Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса
По словам северокорейского лидера, COVID-19 не проник в страну благодаря руководству партии и сознательности граждан
Северокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР. По его словам, распространение заболевания COVID-19 удалось благодаря дальновидному руководству Центрального комитета Трудовой партии и высокой сознательности граждан страны.
Ким чен Ын назвал такой результат «блестящим успехом» партии и народа, передает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
ИСТОЧНИК KP.RU