2020-07-03T04:32:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса

По словам северокорейского лидера, COVID-19 не проник в страну благодаря руководству партии и сознательности граждан
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР. По его словам, распространение заболевания COVID-19 удалось благодаря дальновидному руководству Центрального комитета Трудовой партии и высокой сознательности граждан страны.

Ким чен Ын назвал такой результат «блестящим успехом» партии и народа, передает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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