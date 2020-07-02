2020-07-02T21:08:05+03:00
Общество

Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Звание российские города получили за вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городамПутин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский президент Владимир Путин в четверг, 2 июля, подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам Российской Федерации за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на местных предприятиях промышленности, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почетное звание получили 20 городов страны: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Напомним, что идею о присвоении данным городам почетного звания Владимир Путин поддержал сегодня во время заседания оргкомитета "Победа". Президент назвал учреждение звания знаковым событием, получившим всенародную поддержку. Оно было введено в стране в марте текущего года.

20 городов получат звания «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией
В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса
Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример
«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
В главном храме Вооруженных сил обвенчают ветеранов Великой Отечественной войны
США озвучили планы о передаче Украине вооружений на 600 миллионов долларов
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчез и не исчезнет"
Олег Матвейчев: Результаты голосования превзошли все ожидания и прогнозы
Потери бюджета России из-за пандемии превысили триллион рублей
Потребительские цены в России выросли на 2,6%
Активисты-экологи застали врасплох Меркель, устроив шумный протест в бундестаге
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму почти в миллиард долларов
Путин встретится с рабочей группой по поправкам к Конституции 3 июля
Минюст предложил рассматривать административные дела по веб-связи
«Уделю время огурчикам и кошкам»: Элла Памфилова рассказала о планах после выборного марафона
МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17
Дмитрий Азаров: «Получение Самарой статуса «Город трудовой доблести» — оценка труда ветеранов и тружеников тыла»
Биржевая цена бензина Аи-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Украинский депутат заявил, что Порошенко готовит осенью "кровавый переворот"
Видео пожара на Тверской в Москве появилось в Сети
Пожар в доме на Тверской в Москве локализован
Илон Маск поможет немцам в производстве вакцины от коронавируса
Путин назвал День Победы главным праздником России
Политолог объяснила огромную явку на голосовании по Конституции