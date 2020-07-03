2020-07-03T04:21:44+03:00
Политика

За неделю у границ России были замечены 25 иностранных самолетов-разведчиков

Российские истребители 10 раз поднимались в воздух на их перехват и сопровождение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Российские истребители за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетовРоссийские истребители за неделю 10 раз поднимались на перехват иностранных самолетовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За минувшую неделю у границ России было замечено 25 иностранных самолетов-разведчиков. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил пришлось за семь дней десять раз подниматься в воздух на перехват и сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны. Кроме того, к российским границам приближались семь беспилотных летательных аппаратов.

Это следует из еженедельной инфографики министерства обороны России, опубликованной в ночь на пятницу, 3 июля, официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

«Нарушений воздушного пространства Российской Федерации не допущено», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего – американские. В среду, 1 июля, российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил США над Черным морем, а за несколько дней до этого, 26 июня, истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота в том же районе вынудил американских воздушных шпионов изменить свой курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса
За неделю у границ России были замечены 25 иностранных самолетов-разведчиков
Колумбийский суд приостановил деятельность военных США в стране
Британия с 10 июля отменит карантин для прибывающих из некоторых стран
В США призвали расширить санкции против России
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции
Главы Пентагона и Минобороны ФРГ обсудили вывод американских войск из Германии
В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом
ГИБДД планирует закупить в 2020 году более 3,6 тысяч патрульных машин
Вышел новый клип группы «Ленинград» – «Фотосессия»
"Ливерпуль" слишком загулял: команда Юргена Клоппа проиграла "Манчестер Сити" 0:4 в чемпионате Англии
Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина
Лукашенко: Белорусы не собираются «бежать» от России
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией
В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса
Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример
«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну