В России создали дрон, летающий на 300 км с грузом более 200 кг
В России создали дрон, способный летать на 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию с нагрузкой до 240 килограмм. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию беспилотника BRAERON Дмитрий Арсентьев.
По его словам, прошедшие испытания показали, что новый дрон применим для почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости в российские отдаленные деревни.
«С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть», - отметил он в комментарии РИА Новости.
Как уточняет Арсентьев, размер нового российского беспилотника составляет пять на три метра, а работает он на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Прогрев дрона занимает около 60 минут, для посадки ему необходима только ровная площадка десять на десять метров, но вертикальный взлет не каких-либо требует особых условий для подготовки к полет.
Руководитель BRAERON отметил, заявку на госрегистрацию беспилотного воздушного судна в Росавиацию подали недавно, и ожидают, 10 июля их разработка станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU