Угрозу проникновения бубонной чумы из Монголии в Россию оценил Роспотребнадзор

3 Июль 2020 2020-07-03T09:33:49+03:00

В ведомстве отмечают, что вспышка заболевания была зафиксировано не на приграничной с Алтаем территорией

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Вспышка бубонной чумы, возникшая в Монголии, не представляет опасности для России, поскольку заболевание зафиксировано в Ховдинском аймаке, который не граничит с Республикой Алтай. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Информация о том, что вспышка чумы произошла на границе с Россией, недостоверна. Вспышка чумы зафиксирована в Ховдинском аймаке, а Россия граничит с Монголией на территории Баян-Уйгельского аймака, это совсем другая территория. Для нас эта вспышка не представляет опасности», - приводит «Интерфакс-Сибирь» заявление ведомства

В Роспотребнадзоре отметили, что в Республике Алтай есть специальная противочумная станция. Более того алтайские эксперты ежегодно организуют экспедиции в Монголию для мониторинга ситуации, связанной с этим опасным заболеванием. В регионе также есть дорожная карта, а вопрос об опасности заражения поднимается 8-10 раз в год.

Напомним, 1 июля в Монголии объявили карантин после того, как зафиксировали два случая заражения бубонной чумы. Отмечалось, что перед заражением оба съели сырое мясо сурка, которое, возможно, и стало источником инфекции. Власти страны приняли решения усилить контроль на границе России и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU