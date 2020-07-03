Трамп объяснил рост заражений коронавирусом в США лучшим тестированием в мире

3 Июль 2020 2020-07-03T09:58:13+03:00

Накануне в стране было зафиксировано более 50 тысяч новых заболевших

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В США снова начало увеличиваться ежесуточное число заражений коронавирусом, поскольку в стране лучшее тестирование в мире, заявил президент Дональд Трамп.

- Рост числа случаев коронавируса происходит из-за того, что наше тестирование такое масштабное и такое хорошее, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране. Это хорошие новости, но лучшие новости в том, что смерть и уровень смертности снижаются, - сказано в сообщении Трампа в его Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU