2020-07-03T10:05:11+03:00
В мире

Во Франции нашли таинственный свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет

Захоронение нашли в древнем некрополе французского города Отен, где ранее хоронили, как правило, в гробах из дерева и песчаника
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Франции нашли воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет. Фото: InrapВо Франции нашли воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг возрастом около 1 500 лет. Фото: Inrap
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В ходе проведения раскопок в древнем некрополе французского города Отен команда Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружила ранее неизвестные захоронения, в одном из которых находился таинственный воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг. Об этой находке сообщается на сайте Inrap.

На месте Отене в древности располагался римский город Августунум, здесь же расположена одна из древнейших во Франции раннехристианская церковь Сен-Пьер, рядом с которой ранее был найден некрополь, активно использовавшийся с середины III века до V века, но некоторые захоронения датированы даже XVIII веком. Однако обнаруженный саркофаг пролежал в земле около 1 500 лет.

Найденное захоронение представляет собой двойной саркофаг. Внешний гроб вырезан в камне, а внутрь него помещен свинцовый гроб. Предварительное обследование показало, что саркофаг является воздухонепроницаемым.

Запечатанный на протяжении многих столетий саркофаг ученые планируют открыть и полагают, что внутри они смогут найти хорошо сохранившиеся ритуальные предметы, а также одежду погребенного человека. Одна из легенд говорит о том, что на территории этого некрополя был похоронен Аматор, первый епископом Отена. Кстати.

Отмечается, что в этой части Франции редко встречаются свинцовые саркофаги. На данный момент в Отене найдено всего восемь таких захоронений. Умерших здесь хоронили, как правило, в гробах из дерева и песчаника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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