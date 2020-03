При раскопках в центре Рима, возможно, нашли гробницу основателя Вечного города — Ромула

В самом сердце Римского форума (это одна из центральных площадей в Древнем Риме, находится рядом с Колизеем) археологи обнаружили древнюю каменную гробницу, которую они считают саркофагом Ромула — одного из двух братьев-близнецов, основавших Вечный город.

О своей находке в конце февраля исследователи рассказали на специальной пресс-конференции в итальянской столице. По оценкам специалистов, древняя гробница с круглым алтарем датируется VI веком до нашей эры. Ее нашли под землей всего в нескольких метрах от черного камня Лапис Нигер (Lapis Niger) — места, тесно связанного с Ромулом, считающееся местом его захоронения или, возможно, убийства по указанию сената, пишет Artnet.

Вход в подземный храм на Римском Форуме, посвященный, как полагают исследователи, основателю Вечного города — РомулуФото: REUTERS

«Это удивительное открытие, Римский Форум не перестает удивлять свежими бесценными находками», - приводит издание слова директора археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.

На гробнице из туфа (пористая горная порода) длиной четыре с половиной фута (137 см) исследователи обнаружили надпись на греческом языке, предупреждающую, что это священная земля, ее нельзя беспокоить.

«Здесь место захоронения святого царя, а самый древний и самый важный царь – Ромул», - заявил журналистам издатель журнала Archeo Адреас Штайнер.

И хоть само место, где была обнаружена гробница, приводит археологов к мысли, что их находка действительно связана с именем Ромула, специалисты не могут ее официально объявить последним пристанищем основателя Рима.

По мнению специалистов, древняя гробница с круглым алтарем относится к VI веку до нашей эры. Внутри нее не было никаких костей, но нет и доказательств того, что Ромул был реальной исторической личностьюФото: REUTERS

«Это всего лишь предположение, основанное информации из античных источников, все они говорят о том, что Ромул был захоронен в этой части Форума», - уточнила археолог Патриция Фортини.

Внутри гробницы не было найдено никаких костей, но, как отмечает издание, нет и доказательств того, что Ромул был реальным человеком, хоть о нем рассказывали древние историки и философы Ливий, Плутарх и Вергилий.

«Это не могила Ромула как таковая, это культовое место, где поминали и прославляли Ромула», - пояснила директор археологического парка.

Если верить легенде, основателей Рима – братьев-близнецов Ромула и Рема – вскормила молоком волчицаФото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Статуя римской волчицы «помолодела» более чем на полтора тысячелетия

Бронзовая статуя волчицы, которая кормит основателей Рима Ромула и Рема, является символом Вечного города не 2,5 тысячи лет, как считалось ранее, а «только» 9-10 веков. К такому выводу пришли итальянские ученые, сделавшие радиоуглеродный анализ песчинок и семян, которые были найдены в бронзовой статуе высотой 76 сантиметров.

Капитолийскую волчицу отлил не известный скульптор Вулка, живший в этрусском городе Вейи в 6-5 вв. до н.э., а неизвестный мастер в 1021-1153 гг., но уже нашей эры (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Помпеях открыли для публики три археологических чуда – дома с фресками

После 40-летней кропотливой работы реставраторов в древнем римском городе Помпеи, разрушенном извержением Везувия в 79 году нашей эры, для публики вновь открылись три археологических чуда.

Речь идет о трех семейных виллах – «Доме сада» (House of the Orchard), «Доме влюбленных» (House of Lovers) и «Доме корабля «Европа» (House of Ship Europe). Античные здания получили свои названия по тематике живописных фресок, которыми украшены их стены. Именно благодаря этим картинам можно получить представление о повседневной жизни древних римлян (подробности).