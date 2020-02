В Помпеях открыли для публики три археологических чуда – дома с фресками

После 40-летней кропотливой работы реставраторов в древнем римском городе Помпеи, разрушенном извержением Везувия в 79 году нашей эры, для публики вновь открылись три археологических чуда, сообщает Artnet со ссылкой на министерство культуры и туризма Италии.

Речь идет о трех семейных виллах – «Доме сада» (House of the Orchard), «Доме влюбленных» (House of Lovers) и «Доме корабля «Европа» (House of Ship Europe).

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Античные здания получили свои названия по тематике живописных фресок, которыми украшены их стены. Именно благодаря этим картинам можно получить представление о повседневной жизни древних римлян, уточняет издание.

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Например, в «Доме сада» много нарисованных фруктовых деревьев и животных. Археологи частично раскопали его еще в 1913 году, но полностью освободить его от вулканического пепла и многовекового слоя земли удалось только в 1951-м.

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

«Дом влюбленных» так назвали из-за надписи на одной из фресок. Она гласит: «Влюбленные, подобно пчелам, ведут жизнь, сладкую, как мед» (Amantes, ut apes, vitam melitam exigunt). Это здание, которое символизировало единственный дошедший до наших дней античный город, откопали в 1933 году, но разрушительное землетрясение в 1980-м сильно его повредило, и заходить туда было опасно.

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

А на стене «Дома корабля», который освобождали от земли и пепла с 1951 по 1975 год, изображен грузовой корабль «Европа» среди лодок.

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Отмечается, что в плачевное даже для руин состояние археологические объекты привели огромные толпы бесцеремонных туристов, экологические катастрофы и не самые лучшие условия содержания из-за нехватки ресурсов.

Фото: Министерство культуры и туризма Италии

Открытие этих трех домов ознаменовало завершение европейского проекта «Великие Помпеи» (Great Pompeii), который ЕС запустил в 2014 году. На реставрационные работы было потрачено в общей сложности около 105 миллионов евро (примерно 113 миллионов долларов). В 2010 году было открыто для посещения меньше 15% территории древнего города и 10 из 60 домов, а теперь посетителям доступны порядка 30 домов и около 70% Помпей.

