Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты
Министр Мурашко заявил, что приостановка массовых скоплений людей разрывает цепочку передачи коронавируса
Михаил Мурашко считает, что перелёты, поездки на отдых и проведение концертов станет возможным не раньше февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к нормальной жизни произойдёт не раньше февраля 2021 года.
- Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, - отметил глава Минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU