Глава Минздрава сообщил, когда в России возобновят перелёты и концерты

3 Июль 2020 2020-07-03T10:09:04+03:00

Михаил Мурашко считает, что перелёты, поездки на отдых и проведение концертов станет возможным не раньше февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возвращение к нормальной жизни произойдёт не раньше февраля 2021 года.

- Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдёт раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса, - отметил глава Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU