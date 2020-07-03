Как увидеть парад планет с Земли, рассказала научный директор Московского планетария

3 Июль 2020 2020-07-03T12:34:47+03:00

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Парад планет представляет из себя конфигурацию в Солнечной системе, когда все планеты или несколько располагаются по одну сторону от солнца в противоположной от него стороне, однако картина с Земли складывается «совсем другая». Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист отметила, что с Земли мы можем наблюдать только несколько планет. Так мы не видим планету Меркурий, но Венера видна утром, а ночью видны Марс, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун не видны невооруженным глазом никогда.

«Поэтому реально мы сможем наблюдать вот уже в ближайшие дни, с 4-го, с 5-го июля вечером и ночью, ближе к полуночи Юпитер, Сатурн и Марс, а утром Венеру», - уточнила специалист и отметила, что планеты очень легко отличить от звезд - в отличие от звезд планеты не мерцают, и светят ровным блеском.

Рублева уточнила, что парад планет начинается уже завтра, 4 июля, но 14 июля в противостоянии будет хорошо виден Юпитер, а 21-го еще и Сатурн. В эти дни ожидается очень яркий Юпитер и Сатурн.

«Красный Марс. А утром прекрасно будет видна Венера. К сожалению, сейчас очень рано светает, у нас белые ночи, поэтому на светлом небе ее сложно найти. Если кто-то посмотрит в телескоп, Сатурн, у него очень хорошо раскрыты кольца. Видна система колец», - отметила эксперт

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ИСТОЧНИК KP.RU