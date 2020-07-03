2020-07-03T16:33:08+03:00
Общество

Путин поддержал идею создания новых мер защиты потерявших вклады граждан

Президент согласился, что есть необходимость проработать этот вопрос
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин поддержал предложение по созданию новых мер защиты вкладчиков. Речь идет о тех гражданах, которые потеряли свои вложения. На совещании с представителями рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию глава государства обсудил этот вопрос. Предложение прозвучало от одного из участников встречи.

- Давайте это проработаем, я согласен,- сказал Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал, что в России действует Закон «О банках и банковской деятельности», который гарантирует возврат вклада. Причем, банк обязан это сделать по первому же заявлению клиента.

На деле выходит не совсем так. Банкиры пользуются другим законом, который противоречит первому - законом - «О несостоятельности (банкротстве)». В этом документе сказано, какие какие операции можно оспорить после отзыва у кредитной организации лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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