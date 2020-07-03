"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
3 июля скончался легендарный тренер и отец прославленного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Известный предприниматель и близкий друг семьи Игорь Рыбаков рассказал радио "КП", каким человеком был Абдулманап, и как ему удалось воспитать чемпиона.
- При всей своей авторитарности, Абдулманап был великим человеком. Потому что воспитание стояло на первом месте, образование – на втором. И только на третьем – спорт, - подчеркнул Рыбаков в эфире Радио "Комсомольская правда".
В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова
Предприниматель также напомнил про книгу «Отец», которую он написал совместно с Абдулманапом. Там описан особый подход Нурмагомедова к воспитанию, который он вынашивал в течение всей жизни.
- На первом месте стоят убеждения. На втором месте стоит личный пример. На третьем месте поощрение. На четвертом стоит требование. И на пятом - принуждение. И важно все эти элементы применять последовательно, - пояснил Рыбаков.
Он добавил, что в книге много внимания уделяется тренерской работе Нурмагомедова. Неслучайно он выбрал именно такое предисловие: «Дисциплина важнее таланта».
Напомним, Абдулманап скончался в возрасте 57 лет. Причиной смерти легендарного тренера стало кровоизлияние в мозг, он не пережил второй инфаркт. Похороны Абдулманапа пройдут в Дагестане в селе Кироваул, где он жил.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов
ИСТОЧНИК KP.RU