"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова

3 Июль 2020 2020-07-03T18:16:14+03:00

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3 июля скончался легендарный тренер и отец прославленного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Известный предприниматель и близкий друг семьи Игорь Рыбаков рассказал радио "КП", каким человеком был Абдулманап, и как ему удалось воспитать чемпиона.

- При всей своей авторитарности, Абдулманап был великим человеком. Потому что воспитание стояло на первом месте, образование – на втором. И только на третьем – спорт, - подчеркнул Рыбаков в эфире Радио "Комсомольская правда".

В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Предприниматель также напомнил про книгу «Отец», которую он написал совместно с Абдулманапом. Там описан особый подход Нурмагомедова к воспитанию, который он вынашивал в течение всей жизни.

- На первом месте стоят убеждения. На втором месте стоит личный пример. На третьем месте поощрение. На четвертом стоит требование. И на пятом - принуждение. И важно все эти элементы применять последовательно, - пояснил Рыбаков.

Он добавил, что в книге много внимания уделяется тренерской работе Нурмагомедова. Неслучайно он выбрал именно такое предисловие: «Дисциплина важнее таланта».

Напомним, Абдулманап скончался в возрасте 57 лет. Причиной смерти легендарного тренера стало кровоизлияние в мозг, он не пережил второй инфаркт. Похороны Абдулманапа пройдут в Дагестане в селе Кироваул, где он жил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU