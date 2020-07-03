Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич

3 Июль 2020 2020-07-03T18:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна личность задержанного в Москве чиновника Монобрнауки. Напомним, в МВД сообщили, что высокопоставленный сотрудник ведомства вступила в сговор с предпринимателем. В результате им удалось "увести из бюджета" 40 миллионов рублей.

- По делу об афере на 40 млн рублей задержана замминистра науки Лукашевич,- сообщил ТАСС источник.

Марина Лукашевич является статс-секретарем — заместителем министра. На сайте ведомства сказано, что она имеет благодарность Минобрнауки России, памятный знак ФСКН «За заслуги», кандидат экономических и юридических наук.

По факту хищения денежных средств из бюджета возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По версии следствия, чиновница вступила в сговор с предпринимателем из Москвы. Он получил бюджетные средства и обязан был выполнить работу как подрядчик. Однако, он изначально не имел намерений исполнять обязательства. Несмотря на недоделки, объект приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU