2020-07-01T19:42:33+03:00
Здоровье

ВОЗ оценила угрозу нового штамма свиного гриппа из Китая

Ученые ранее опубликовали доклад, в котором рассказали о возможности пандемии из-за нового гриппа
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ оценили угрозу нового штамма свиного гриппа из КитаяВОЗ оценили угрозу нового штамма свиного гриппа из КитаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Штамм свиного гриппа, который накануне нашли ученые из Китая, не является новым – это всего лишь разновидность обычного, всем известного гриппа 2016 года. Об этом в среду, 1 июля, заявила в ходе брифинга в Женеве глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Сейчас необходимо успокоить людей, объяснить им, что это не какой-то новый опасный вирус. Он находится под надзором экспертов, мы наблюдаем за ним.

Майкл Райан напомнил, что в докладе китайских специалистов также содержится информация эпидемиологического надзора за данным штаммом инфекции, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней. Он отметил, что ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

Ранее власти Китая заявили, что исследования ученых о том, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать очередную смертоносную пандемию, являются неубедительными, а сама болезнь вряд ли представляет настолько большую угрозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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