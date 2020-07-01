ВОЗ оценила угрозу нового штамма свиного гриппа из Китая

1 Июль 2020 2020-07-01T19:42:33+03:00

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Штамм свиного гриппа, который накануне нашли ученые из Китая, не является новым – это всего лишь разновидность обычного, всем известного гриппа 2016 года. Об этом в среду, 1 июля, заявила в ходе брифинга в Женеве глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

- Сейчас необходимо успокоить людей, объяснить им, что это не какой-то новый опасный вирус. Он находится под надзором экспертов, мы наблюдаем за ним.

Майкл Райан напомнил, что в докладе китайских специалистов также содержится информация эпидемиологического надзора за данным штаммом инфекции, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней. Он отметил, что ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

Ранее власти Китая заявили, что исследования ученых о том, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать очередную смертоносную пандемию, являются неубедительными, а сама болезнь вряд ли представляет настолько большую угрозу.

ИСТОЧНИК KP.RU