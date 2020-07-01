В Китае назвали неубедительной угрозу нового свиного гриппа

1 Июль 2020 2020-07-01T16:16:13+03:00

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Исследования ученых из Китая о том, что новый штамм свиного гриппа G4 способен вызвать очередную смертоносную пандемию, являются неубедительными, а сама болезнь вряд ли представляет настолько большую угрозу. Об этом в среду, 1 июля, заявил представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, чьи слова цитирует издание Asia Times.

Политик отметил, что новый вирус – это всего лишь прототип всем известного H1N1.

- Специалисты изучили доклад ученых и пришли к выводу, что он невелик и не является репрезентативным, - подчеркнул Чжао Лицзянь.

При это дипломат уточнил, что власти и медики Китая продолжают в настоящее время следить за развитием данного вируса и ищут способы побороть его.

Как сообщал сайт kp.ru, китайские исследователи нашли новый штамм вируса гриппа, который обладает серьезным потенциалом к широкомасштабному распространению в конце июня этого года. Разносчик новой инфекции – свиньи, однако вирус способен передавать и людям. Более того, он постоянно мутирует, а, значит, может вызвать еще одну пандемию.

ИСТОЧНИК KP.RU