2020-07-03T21:10:42+03:00
Спорт

Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"

Американский спортсмен Джастин Гэтжи высказался о смерти отца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отец Хабиба умер от осложнений, вызванных коронавирусомОтец Хабиба умер от осложнений, вызванных коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Боец из США Джастин Гэтжи, который в сентябре 2020 года должен побороться с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона мира, выразил сопернику из России соболезнования. В пятницу 3 июля стало известно, что заслуженный тренер России, Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, умер после длительного лечения в Москве.

- Душераздирающие новости. -написал американец в Twitter. - Абдулманап Нурмагомедов был легендой. Выражаю соболезнования Хабибу и всей его команде. Твой отец жил с полным гордости сердцем, что ты продолжишь его наследие.

У отца российского спортсмена в мае нашли коронавирус, он не сразу обратился к врачам, приняв симптомы опасной болезни за обычное ОРВИ. Течение болезни усугубилось инфарктом. Нурмагомедов-старший был в группе риска, поскольку несколько лет назад перенес серьезную операцию.

Похороны состоятся в Дагестане, семья тренера обратилась с просьбой к журналистам и поклонникам не приезжать на траурную церемонию в связи с пандемией.

Бой за чемпионский пояс должен состояться 19 сентября, но в связи со смертью тренера и отца Хабиба, не известно, будет ли отмена или перенос.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU

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