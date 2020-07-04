2020-07-04T05:40:05+03:00
В мире

В Японии из-за проливных дождей эвакуируют 145 тысяч человек

В двух префектурах объявлен пятый – самый высокий уровень опасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сильные ливни в Японии вызвали наводнения в нескольких префектурахСильные ливни в Японии вызвали наводнения в нескольких префектурахФото: REUTERS
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Из-за проливных дождей на юго-западе Японии объявлена эвакуация местных жителей, в общей сложности покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы придется 145 тысячам человек.

Мощные ливни привели к наводнениям в двух префектурах страны Восходящего Солнца – Кагосима и Кумамото. В нескольких районах объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. Для населения он означает сигнал «Спасайте жизни!»

Метеорологическая служба предупредила жителей этих префектур, что ливни могут быть такими сильными, каких японцы еще не видели, передает агентство Kyodo.

Японский премьер Синдзо Абэ в связи с объявлением особой опасности распорядился оказать максимальную помощь при эвакуации людей из районов, где есть риск затопления, а также поддерживать тесную связь с администрациями на местах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце июня жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань стали как минимум 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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