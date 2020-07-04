В Госдуме предлагают двукратно увеличить имущественный налоговый вычет

4 Июль 2020 2020-07-04T07:31:40+03:00

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В Госдуме предложил в два раза увеличить суммы, из которых можно будет получить налоговый вычет при покупке недвижимости. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, который считает, что существующие суммы выплат далеки от реальной стоимости жилья.

На сегодняшний день при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть себе средства на сумму НДФЛ (13 процентов) со стоимости жилья до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту. Фёдоров предлагает увеличить эти вычеты до 4 млн и 6 млн рублей соответственно.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости», - приводит RT слова из копии письма депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

ИСТОЧНИК KP.RU