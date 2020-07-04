2020-07-04T07:31:40+03:00
Экономика

В Госдуме предлагают двукратно увеличить имущественный налоговый вычет

По словам депутата Евгения Фёдорова, это повысит доступности жилья для российских семей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме предложили двукратно увеличить имущественный налоговый вычетВ Госдуме предложили двукратно увеличить имущественный налоговый вычетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Госдуме предложил в два раза увеличить суммы, из которых можно будет получить налоговый вычет при покупке недвижимости. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, который считает, что существующие суммы выплат далеки от реальной стоимости жилья.

На сегодняшний день при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть себе средства на сумму НДФЛ (13 процентов) со стоимости жилья до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту. Фёдоров предлагает увеличить эти вычеты до 4 млн и 6 млн рублей соответственно.

«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости», - приводит RT слова из копии письма депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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