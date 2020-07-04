2020-07-04T08:18:33+03:00
Общество

Самые безопасные места во время летней грозы назвал спасатель

Специалист напомнил, что удар молнии может быть смертельно опасен
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самые безопасные места во время летней грозы назвал спасательСамые безопасные места во время летней грозы назвал спасательФото: Михаил ФРОЛОВ
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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о том, как уберечь себя от попадания молнии, которая может быть смертельно опасна, и назвал самые безопасные места во время летней грозы

Щетинин отметил, что во время грозы не надо укрывать под отдельно стоящим деревом, а при нахождении в поле надо найти какую-нибудь низменность или овраг.

«Там надо будет присесть, закрыть руками голову. Если при вас есть какие-то железные предметы, то их надо как можно дальше от себя откинуть», - пояснил эксперт в интервью радио Sputnik

По словам эксперта, для укрытия подойдут капитальные постройки, а также автомобили. Он отметил, что машина защитит от удара молнии, несмотря на свой металлический корпус. Однако в данном случае автомобиль не должен иметь , больших антенн радиосвязи, и рядом с ней не должно находиться непрочно закрепленных конструкций и рекламных щитов.

Напомним, ранее россиян предупредили о температурных аномалиях. По данным синоптиков, ближайшие десять дней средняя температура в некоторых регионах будет превышать норму на шесть градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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