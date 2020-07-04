2020-07-04T10:01:13+03:00
В мире

10 тысяч военных направили в зону наводнений в Японии

Синдзо Абэ предупредил, что под разрушенными оползнями зданиями могут находиться люди [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В зону наводнений в Японии направили 10 тысяч военныхВ зону наводнений в Японии направили 10 тысяч военныхФото: REUTERS
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Из-за наводнений и оползней на юго-западе Японии объявлена эвакуация. Для помощи местным жителям премьер-министр страны Синдзо Абэ направил в зону бедствия 10 тысяч военнослужащих, отметив, что под разрушенными оползнями зданиями могут находиться люди.

«Помимо полиции, пожарных, службы безопасности на море, на место направлены силы самообороны, которые вместе с местными органами власти выясняют масштабы бедствия и принимают меры для спасения людей», - заявил глава японского правительства.

Как сообщал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям в двух префектурах Японии – Кагосима и Кумамото. В нескольких районах объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. В регионе объявлена эвакуация местных жителей, в общей сложности покинуть свои дома придется более 322 тысяч человек.

Метеорологическая служба предупредила, что ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели.

Наводнение в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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