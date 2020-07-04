2020-07-04T15:08:00+03:00
Звезды

Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки»

Когда стоит ждать выхода расширенной версии, актер умолчал
Ксения АНУФРИЕВА
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Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки». Фото: кадр из фильма 1985 годаСильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией четвертого «Рокки». Фото: кадр из фильма 1985 года
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Известный американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне готовит режиссерскую версию четвертого фильма франшизы о боксере Рокки Бальбоа. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, отвечая на соответствующий вопрос фаната.

Сталлоне спросили о выходе расширенной версии шестового фильма франшизы, релиз которого состоялся в 2006 году. Режиссер ответил, что ее, к сожалению, не будет, однако сейчас активно ведется работа над режиссерской версией «Рокки IV».

- Это будет потрясающе, - пообещал американский актер, не уточняя, когда именно стоит ждать выхода расширенной версии фильма.

Четвертый фильм из серии про боксера вышел на экраны в далеком 1985 году и сразу стал одним из самых узнаваемых и любимых поклонниками франшизы фильмом. Сюжет кинокартины знает каждый кинолюбитель: боксер Бальбоа объединяется с Аполло Кридом для противостояния русскому спортсмену Ивану Драго. По миру лента собрала более 300 миллионов долларов, став настоящим хитом.

Надо отметить, что последний фильм Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь» вышел в 2019 году и запомнился фанатам сокрушительным провалом: он получил негативные оценки критиков и удостоился премии «Золотая малина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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