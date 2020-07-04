2020-07-04T17:49:59+03:00
Политика

Вячеслав Никонов: Десятки тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в нашу Конституцию. И что им Украина?

Президент Фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы по образованию и науке - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Вячеслав Никонов, президент Фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы по образованию и наукеВячеслав Никонов, президент Фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы по образованию и наукеФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Президент Фонда «Русский мир», глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, чем чреват для Киева саботаж процесса урегулирования в Донбассе в рамках минских соглашений

- ...На самом деле, Украина, затягивая... процесс, не решая ничего в минском формате, - она просто сильно рискует, потому что минские соглашения – единственное, что удерживает Донбасс в составе Украины, - заявил известный политик и историк Вячеслав Никонов в субботу, 4 июля, в беседе с обозревателем Александром Гамов. - Если Украина это (речь о минских соглашениях и не только. - А.Г.) не будет выполнять – ну, не будет Донбасса в составе Украины, это уже очевидно. И чем больше времени проходит, тем меньше шансов на возврат. Потому что люди уже получают наши паспорта. В эти дни многие жители Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в Российскую Конституцию. И что им Украина?

Отвечая на вопрос журналиста - сколько донбассовцев проголосовало за поправки в Конституцию России, Никонов заметил:

- Насколько мне известно, там цифры не такие большие, это несколько десятков тысяч человек. Потому что, с одной стороны, еще далеко не все жители Донбасса имели и имеют российские паспорта, а, с другой, - для того чтобы проголосовать, им надо было все-таки пересечь границу. Им надо было голосовать на территории Российской Федерации, поскольку никаких избирательных участков в Донецкой и Луганской народных республик не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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