2020-07-05T03:56:42+03:00
Общество

Подписаны контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 году

Полет состоится на российском космическом корабле «Союз»
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Подписаны контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 годуПодписаны контракты с туристами, которые полетят к МКС в 2021 годуФото: NASA
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В ночь на воскресенье, 5 июля, стало известно, что подписан контракт с двумя космическими туристами, которые в 2021 году отправятся в полет на Международную космическую станцию (МКС). Об этом журналистам сообщили в российском представительстве компании Space Adventures.

«Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа», - сказал РИА Новости представитель компании.

Полет туристов к МКС состоится на российском космическом корабле «Союз». Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что заявки на полеты туристов в открытый космос уже имеются.

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Этот вопрос обсуждаем вместе с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым программам, одним из самых опытных наших космонавтов Сергеем Крикалевым (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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