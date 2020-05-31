2020-05-31T03:50:47+03:00
Наука

Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос

В интервью «КП» Сергей Крикалев сообщил, когда путешественники смогут отправиться на МКС
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
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Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космосРоссийский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космосФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В связи с последними радостными событиями в области освоения космоса, удачного запуска американского космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции, людей все больше интересует вопрос: как можно попасть на борт шаттлов туристам и сможет ли теперь Россия возить путешественников в космическое пространство. В интервью «Комсомольской правде» исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев рассказал, что заявки от туристов уже имеются.

- Заявки есть. Одна из заявок – хотят купить на корабле сразу два места. Фактически, покупается целиком корабль. А когда полетит МЛМ, на станции будут работать по три профессионала, возможность привоза туристов будет только тогда, когда делается специализированная миссия, - рассказал космонавт.

Сергей Крикалев отметил, что для этой цели будет строиться отдельный корабль, на котором только одно или два места смогут продать туристам. По закону космической деятельности, третье место всегда будет закреплено за профессиональном - российским командиром.

В рамках интервью, как ранее писал сайт kp.ru, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам рассказал, как после полета американского корабля может измениться сотрудничество с Международной космической станцией и какие плюсы есть у России из-за данного события.

Старт корабля Crew Dragon к МКС.

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Этот вопрос обсуждаем вместе с исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым программам, одним из самых опытных наших космонавтов Сергеем Крикалевым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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