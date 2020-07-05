Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

5 Июль 2020 2020-07-05T08:58:52+03:00

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Российские электромагнитные пушки теперь способны гарантированно уничтожать цели на расстоянии 10 километров, показали полигонные испытания. До этого ЭМИ-пушки могли поражать цели на дистанции 1-2 километров, сообщили два источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается также, что испытания электромагнитного оружия в России идут с 2015 года, а последние полигонные стрельбы состоялись этой весной.

Источник агентства также отметил, что оружие способно уничтожать летательные аппараты на расстоянии в 10 километров благодаря сжиганию электронных компонентов их бортовой аппаратуры. Выстрел из такой пушки происходит за миллисекунды, оружие поражает цель мгновенно, поскольку скорость распространения электромагнитного излучения достигает скорости света.

ИСТОЧНИК KP.RU