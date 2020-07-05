В Кировской области погибли четыре человека при обрушении на стройке ТЦ
В Кировской области погибли четыре строителя из-за обрушения перекрытий строящегося торгового центра. Ещё один строитель зажат обломками, его пытаются спасти. Об этом сообщил глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев.
Площадь обрушения превысила 300 квадратных метров. Фото: Саина Шиканова
- Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, ещё один зажат обломками, его достают, - заявил Кощеев.
Площадь обрушения превысила 300 квадратных метров, территория огорожена. Рабочие строили одноэтажное торговое здание.
Один строитель зажат обломками, его пытаются спасти. Фото: Саина Шиканова
Источник ТАСС в экстренных службах предположил, что причиной обрушения стало нарушение при строительных работах.
Три человека погибли при обрушении в строящемся торговом центре в Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU