Как определить болезни по языку, рассказали эксперты

5 Июль 2020 2020-07-05T15:21:34+03:00

Налет на языке или его покраснение могут указывать на серьезные заболевания

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Определить возможное наличие серьезных заболеваний можно по состоянию языка. Об этом рассказали австралийские стоматологи.

Как пишет Daily Mail, эксперты заметили, что у любителей спиртных напитков и курильщиков зачастую на языке появляется белый налет, что также может быть результатом плохой гигиены полости рта.

В основном налет на языке можно устранить самостоятельно, но, если он держится до двух недель, специалисты советуют обратиться к врачу. По словам стоматологов, в данном случае следы могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию, когда повреждены слизистые оболочки ротовой полости.

Покраснение на языке могут говорить об аллергической реакции или нехватки фолиевой кислоты в организме. При этом может воспалиться горло, и в данном случае следует обратиться к ЛОРу или терапевту. Это может быть фарингит или скарлатина.

Бугорки на языке могут появиться от острой пищи, но могут говорить и о наличии герпеса.

В случае, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность также желательно обратиться к врачу

ИСТОЧНИК KP.RU