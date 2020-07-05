2020-07-05T19:06:35+03:00
Общество

Названы российские регионы, где будет жарче +40

Ближайшие три дня в некоторых частях России будет аномальная жара
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы российские регионы, где будет жарче +40Названы российские регионы, где будет жарче +40Фото: Сергей ЕФИМОВ
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Специалисты Гидрометцентра сообщают об аномальной жаре ближайшие три дня в нескольких регионах России

Пятого, шестого и седьмого июля воздух прогреется до плюс 35-40 градусов в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров покажут плюс 39-40 градусов.

В те же дни температура воздуха поднимется до плюс сорока градусов в Саратовской области. В Ростовской следует ждать температуру выше плюс 40-41 градус по Цельсию. В Астраханской области прогнозирует до плюс 42, в Калмыкии - до плюс 43.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Башкортостане, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях.

Напомним, 3 июля россиян предупредили о температурных аномалиях. По прогнозам синоптиков до 13 июля средняя температура в некоторых регионах будет превышать норму на шесть градусов

ИСТОЧНИК KP.RU

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