В Совфеде оценили американский аналог ракетных двигателей РД-180

5 Июль 2020 2020-07-05T20:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Созданная в США замена российскому двигателю РД-180 не окажет существенного влияния на российскую промышленность, и не скажется на российском бюджете. Такую оценку ракетному двигателю BE-4 дал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», - передает агентство «Интерфакс» слова сенатора.

Джабаров считает, что рано или поздно это бы произошло, потому что США «к этому шли». По его словам, космос является той «сферой», в которой «всё равно в одиночку нечего делать».

Консорциум United Launch Alliance (ULA) заявил, что недавно получил от американской компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur. При этом ранее сообщалось США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180, которые используются на ракете-носителе Atlas V, «как минимум до 2023 – 2024».

ИСТОЧНИК KP.RU