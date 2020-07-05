5 Июль 2020 2020-07-05T20:48:48+03:00

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии Фото: REUTERS

По словам ученого, появляется больше свидетельств о нахождении вируса в различных странах до того, как он проявился в Азии

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Коронавирусная инфекции нового типа могла находиться в спящем состоянии во всем мире и проявиться при определенном сочетании природных факторов. Такую версию высказал старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон, указав на свидетельства того, что о вирус присутствовал в различных странах до его проявления в Азии

Ранее, испанские специалисты сообщили, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса, был найден в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года. Следы вируса нашли и в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре 2019 года, и в ноябре прошлого года в сточных водах бразильского города Флорианополис.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды», - приводит газета The Daily Telegraph слова Джефферсона.

ИСТОЧНИК KP.RU