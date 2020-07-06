В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

6 Июль 2020 2020-07-06T01:38:11+03:00

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Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволит использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг.

Отмечается, что регулятор уже поддержал предложенную инициативу.

Предполагается, что водительские удостоверения можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту. Кроме всего этого планируется сделать возможным обмен валюты на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом в Банке России рассказали "Известиям."

ИСТОЧНИК KP.RU