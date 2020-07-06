2020-07-06T09:15:14+03:00
Общество

Кардиолог рассказал о последствиях частого употребления энергетиков

Эти напитки повышают работоспособность и усиливают концентрацию внимания, но могут негативно влиять на работу сердца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Энергетики нарушают работу сердца, если пить их регулярноЭнергетики нарушают работу сердца, если пить их регулярноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Врач объяснил, что происходит с сердцем, если часто пить энергетические напитки. Этот продукт содержит вещества, которые способствуют выбросу катехоламинов, в том числе норадреналина (его называют "гормон хищников", гормон стресса и ярости), а также адреналина и дофамина. Это приводит к тому, что у человека усиливается концентрация внимания, повышается работоспособность. Многие пьют энергетики, чтобы побороть сон - с этой задачей вещества напитка действительно справляются, но стоит быть готовым к последствиям при частом употреблении:

- С энергетиками нужно быть осторожнее. Спазмы сосудов, скачки артериального давления и уровня сахара в крови, аритмия сердца — вот к чему приводит их чрезмерное потребление,- объяснила кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Такие напитки, если употреблять их постоянно, нарушают работу сердца. Опасность еще и в привыкании, энергетики могут вызывать что-то вроде зависимости, когда человек покупает банки с бодрящей жидкостью вновь и вновь, чувствуя, как после их употребления он лучше работает, более активен.

В ряде регионов страны уже готовят местные законопроекты о запрете таких напитков среде подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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