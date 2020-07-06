Аномальная жара: синоптики рассказали о погоде с 6 по 12 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T12:28:56+03:00

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Наступившая неделя в России обещает быть аномально жаркой. Синоптики прогнозируют, что сразу в нескольких российских регионах столбики термометров будут зашкаливать.

Например, в Волгоградской области ожидается +42 °С, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до +38 °С, а в Москве и области +32. Лишь к 9-10 июля наступит небольшое облегчение и на улице станет немного прохладнее.

- Жара в Москву придет через Астраханскую и Волгоградскую области. Будет спасать близость к Арктике, Баренцеву морю. Там температуры ниже, например, в Мурманске всего +18, - комментирует Rt заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Несмотря на жару, в Московской области и столице местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

- Если в понедельник и вторник будет за тридцать, уже 9 июля придет дожди и температура воздуха упадет до +26… +28 градусов, а в ночь прогнозируется сильное понижение до +10… +12 градусов. Следующий день покажет от +15 до +20 тепла, что вполовину меньше, чем сейчас. А после двухдневной передышки придет умеренное летнее тепло, до +21… +25 градусов Цельсия, - делится прогнозами с ИА «НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается прогнозов на оставшееся лето, то синоптики не видят оснований для тревог. В столице не будет экстремальных переходов от тепла к холоду. В целом июль обещает показать дефицит осадков, а вот август быть более щедрым на дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU