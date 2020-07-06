Строительство "Северного потока-2" могут возобновить 3 августа
Датский регулятор сообщил, что возобновление работ по строительству "Северного потока-2" возможно после 3 августа.
Ранее Дания запрещала использование якорных судов на территории прокладки газовой магистрали из-за того, что на дне Балтийского моря могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы. Решение суда обжаловали.
В итоге датское энергетическое агентство (DEA) дало добро, в воды смогу войти корабли-трубоукладчики.
- Строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании,- сообщают РИА Новости.
В США планируют принять новые санкции, которые затронут все компании, причастные к достройке и запуску газопровода. В Германии выступили против, назвав действия американских властей попыткой вмешательства во внутренние дела Европы и пригрозили ответными санкциями к США.
ИСТОЧНИК KP.RU