Строительство "Северного потока-2" могут возобновить 3 августа

6 Июль 2020 2020-07-06T14:01:26+03:00

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Датский регулятор сообщил, что возобновление работ по строительству "Северного потока-2" возможно после 3 августа.

Ранее Дания запрещала использование якорных судов на территории прокладки газовой магистрали из-за того, что на дне Балтийского моря могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы. Решение суда обжаловали.

В итоге датское энергетическое агентство (DEA) дало добро, в воды смогу войти корабли-трубоукладчики.

- Строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании,- сообщают РИА Новости.

В США планируют принять новые санкции, которые затронут все компании, причастные к достройке и запуску газопровода. В Германии выступили против, назвав действия американских властей попыткой вмешательства во внутренние дела Европы и пригрозили ответными санкциями к США.

ИСТОЧНИК KP.RU