Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Берлин должен быть готов применить «серьезные меры», если Вашингтон введет экстерриториальные санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст, и назвал возможные американские ограничения посягательством на суверенитет Евросоюза и Германии.
«Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», - заявил политик в интервью порталу «Известия».
Среди возможных мер депутат назвал тарифы для американского природного газа.
Депутат от СДПГ Тимон Греммельс предположил, что новые санкции не помешают завершению строительства трубопровода и Россия сможет закончить этот проект самостоятельно.
Напомним, ранее сенатор США Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», предложил расширить список ограничительных мер и применить к страховым компаниям, которые будут работать с российскими танкерами над завершением проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU