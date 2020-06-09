Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:52:11+03:00

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Берлин должен быть готов применить «серьезные меры», если Вашингтон введет экстерриториальные санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст, и назвал возможные американские ограничения посягательством на суверенитет Евросоюза и Германии.

«Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», - заявил политик в интервью порталу «Известия».

Среди возможных мер депутат назвал тарифы для американского природного газа.

Депутат от СДПГ Тимон Греммельс предположил, что новые санкции не помешают завершению строительства трубопровода и Россия сможет закончить этот проект самостоятельно.

Напомним, ранее сенатор США Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», предложил расширить список ограничительных мер и применить к страховым компаниям, которые будут работать с российскими танкерами над завершением проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU