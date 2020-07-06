2020-07-06T13:42:27+03:00
Общество

Самый мощный ледокол в мире начали строить в России

Ледокол сможет круглогодично работать в восточных районах Арктики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый ледокол сможет пробивать лед толщиной в четыре метраНовый ледокол сможет пробивать лед толщиной в четыре метраФото: Артем КИЛЬКИН
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В России начали строить самый мощный ледокол в мире. Корабль будет работать на двух ядерных реакторах, ледопроходимость - максимальная, четыре метра. Под стать таким характеристикам будут и габариты будущего плавательного судна: длина — 209 метров, ширина — 47,7 метра.

- В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов. Судно проекта 10510 не имеет аналогов,- рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, его слова приводит компания "Росатом".

Сверхмощный ледокол решено назвать "Россия".

Строительство началось на судостроительной верфи в Приморском крае. Готов объект должен быть в 2027 году. Отправят ледокол в восточные районы Арктики.

Кстати

Мощность нового ледокола - 120 МВт (на валах);

Скорость хода - 22 узла (по чистой воде).

ИСТОЧНИК KP.RU

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