2020-07-06T13:41:12+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали приговор журналистке Прокопьевой

Дмитрий Песков отметил, что приговор не означает запрета на журналистские расследования терроризма
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков выразил позицию Кремля по делу журналистки ПрокопьевойДмитрий Песков выразил позицию Кремля по делу журналистки ПрокопьевойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Приговор журналистке Светлане Прокопьевой не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что основным вопросом в подобных расследованиях остаётся соблюдение законов.

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле дело журналистки Прокопьевой не расценивают как попытку наступления на свободу слова и не видят оснований не доверять судебной системе.

Напомним, сегодня, 6 июля, суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Адвокаты журналиста намерены подавать апелляционную жалобу и добиваться полного оправдания Светланы Прокопьевой.

Сайт KP.ru также сообщал, что Прокопьева в ноябре 2018 года в эфире "Эха Москвы" зачитала свою авторскую колонку с попыткой объяснения поступка 17-летнего Михаила Жлобицкого, совершившего в октябре 2018 года террористический акт около здания регионального управления ФСБ по Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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