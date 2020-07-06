Новый танк «Армата» готовят к продаже за границу

6 Июль 2020 2020-07-06T17:42:04+03:00

«Армата» не имеет аналогов в мире и постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские производители готовы предложить покупателям системы ПВО, а также современные самолеты и вертолеты

Изменить размер текста: A A

Россия планирует поставлять на экспорт новый танк новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», у которого пока нет аналогов в мире. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Готовим к продажам лёгкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата». Одним словом, нам есть что предложить», - рассказал глава ФСВТС в интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности»

Шугаев также сообщил о готовности российских производителей предложить потенциальным покупателям системы Противовоздушной обороны (ПВО), такие, как С-300 и С-400, а также современные самолёты и вертолёты.

Напомним, ранее российский танк Т-14 с прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии. Накануне «Армата» прошел испытание в беспилотном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU