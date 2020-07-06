МИД Британии обнародовал санкционный список россиян по делу Магнитского

6 Июль 2020 2020-07-06T18:48:33+03:00

Лондон назвал имена граждан, против которых вводятся санкции по делу Магнитского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2020 года

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Министр иностранных дел Великобритании объявил о введении персональных санкций против российских граждан по делу Магнитского.

В санкционный список попал председатель Следственного Комитета Росси Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

Упомянутым в списке запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране будут заморожены, в Британии им также запрещено заниматься бизнесом. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года

«Санкции ЕС продолжат действовать в Великобритании до 31 декабря 2020 года. Великобритания также установила новый глобальный режим санкций в области прав человека в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года (закон о санкциях)», - говорится на сайте британского кабмина.

Всего в санкционный список, опубликованный на сайте правительства Великобритании, попали 25 граждан России

1. Александр Бастрыкин

2. Александра Гаусс

3. Алексей Аничин

4. Алексей Дроганов

5. Алексей Криворучко

6. Андрей Кречетов

7. Андрей Печегин

8. Андрей Стрижов

9. Борис Кибис

10. Виктор Грин

11. Геннадий Карлов

12. Дмитрий Комнов

13. Дмитрий Кратов

14. Дмитрий Толчинский

15. Елена Сташина

16. Елена Трикуля

17. Иван Прокопенко

18. Лариса Литвинова

19. Наталья Виноградова

20. Олег Логунов

21. Олег Сильченко

22. Павел Лапшов

23. Светлана Ухналёва

24. Сергей Подопригоров

25. Фикрет Тагиев

ИСТОЧНИК KP.RU