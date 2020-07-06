Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в Турции
Турция закрыла для судов единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря – пролив Дарданеллы из-за мощного лесного пожара.
Как передает газета Hurriyet, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что по неустановленным причинам пожар разгорелся около 15.00 по местному времени (совпадает с мск), пожар разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале, в районе деревни Ильгардере.
К тушению пожара уже подключили 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей, но их работе мешает сильный ветер, который ухудшает видимость для спецтехники.
На данный момент уже эвакуированы около 300 человек. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации эвакуировать всю расположенной рядом с лесом деревни Ялова.
В результате пожара пока никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU