Экс-девелопер Полонский подрался со своим обманутым дольщиком

6 Июль 2020 2020-07-06T20:55:57+03:00

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В воскресенье, 6 июля, Росгвардия и служба безопасности Башни Федерация в столичном комплексе «Москва-Сити» пресекли потасовку с участием бывшего девелопера компании Mirax Group Сергея Полонского и обманутого дольщика, который требовал вернуть ему «украденные деньги».

«Сергей Полонский попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в башне, а также вступил в потасовку с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя "Кутузовская миля"», - сообщила пресс-служба Башни Федерация.

В компании уточнили, что в связи с инцидентом было написано заявление в полицию, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июне 2013 года предпринимателя признали виновным в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, а в мае 2015 года его арестовали в Камбодже и депортировали в Москву. В 2017 году Полонского осудили на пять лет лишения свободы, но сразу же отпустили из-за истечения срока давности дела. Обвинение же было переквалифицировано на мошенничество в сфере предпринимательства. После этого экс-девелопер даже выдвинули кандидатом в президенты России

ИСТОЧНИК KP.RU