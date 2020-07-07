Видео с Лукашенко в носках: Президент Белоруссии пришел на интервью без обуви
Журналист Андрей Кривошеев объяснил это уважением к труду уборщиц [видео]
Лукашенко в носках пришел на интервью. Фото: скрин видео
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в носках.
Глава государства без обуви был запечатлен на видео. Кадры были сняты после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и опубликованы "Беларусь 1". Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
- Уважаю уборщиц, босиком хожу! - высказался Лукашенко на выходе из лифта, обращаясь к журналистам.
Лукашенко в носках - 41:06.Лукашенко в носках - 41:06
ИСТОЧНИК KP.RU