Видео с Лукашенко в носках: Президент Белоруссии пришел на интервью без обуви

7 Июль 2020 2020-07-07T00:25:03+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью в носках.

Глава государства без обуви был запечатлен на видео. Кадры были сняты после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи и опубликованы "Беларусь 1". Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.

- Уважаю уборщиц, босиком хожу! - высказался Лукашенко на выходе из лифта, обращаясь к журналистам.

Лукашенко в носках - 41:06.Лукашенко в носках - 41:06

ИСТОЧНИК KP.RU