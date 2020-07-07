2020-07-07T03:07:57+03:00
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года
Юлия КЕКОВА
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В России могут смягчить правила продажи алкоголяВ России могут смягчить правила продажи алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут измениться правила розничной торговли алкогольной продукции.

Сообщается, что по новым нормам изменения в законе будут носить смягчающий характер. Так, планируется разрешить торговлю спиртным рядом с медучреждениями, сообщили "Известиям" источники, близкие к разработке инициативы.

Отмечается, что законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит на рассмотрение в Госдуму.

- По поручению зампредседателя Правительства Татьяны Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам РФ полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, не препятствующей розничной продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях, - сообщили в пресс-службе министерства.

Также при реализации теперь каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности на основе, например, социально-экономического положения или уровня развития торговли и общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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