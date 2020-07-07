2020-07-07T04:39:01+03:00
Общество

Женщина впала в кому и умерла после того, как ее лизнула кошка

Животное оказалось опасным
Юлия КЕКОВА
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80-летняя жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. О

Сообщается, что в теле пожилой женщины было специалисты обнаружили бактерию pasteurella multocida, которая способна вызвать бактериальный менингит. До этого момента пенсионерка провела в коме девять дней, после этого ее отключили от системы жизнеобеспечения, пишет Herald Sun.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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